‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Troppe lodi alla coppia Smalling-Mancini, ieri hanno ballato sempre”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104.5): “La Roma ieri sera ha fatto fatica anche se Pau Lopez non ha fatto grandi parate. Il Verona fatica davanti ma la prestazione non è stata all’altezza del risultati. Sento delle lodi incredibili per la coppia Smalling-Mancini ma ieri hanno ballato continuamente. Portare a casa una vittoria è comunque importante, gli episodi sono girati a favore. Il migliore in campo è stato Kluivert, in venti minuti ha fatto più di tutti in 95 minuti”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha sofferto, ma si vede che è una squadra compatta”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104.5): “Pau Lopez è un portiere che non dà tanto all’occhio ma è concreto. E’ la cosa più importante. In Serie A tutte faticano, pure la Juventus e l’inter, la Roma non ha rubato niente. A me sembra che i giallorossi siano cambiati dopo il derby, Fonseca è stato bravo ad adattarsi alla Serie A. Se le capitoline vincono i prossimi big match possono dare un altro senso al campionato. Kolarov ha sicuramente carenze ma può succedere di sbagliare, in questo momento è uno dei giocatori migliori della Roma”.