‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Smalling gioca per sé, non si preoccupa mai di dare copertura ai compagni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma gioca aspettando e ripartendo e così farà con l’Inter. I nerazzurri non stanno giocando bene, ma hanno questo carattere che ti fa pensare che vincerà le partite. Fonseca ha dato una fisionomia diversa alla Roma dopo il derby, se la può giocare perché l’Inter in fase difensiva concede. Lautaro e Lukaku sono due pericoli pubblici, Mancini-Smalling possono andare in grande difficoltà se li fai muovere”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling e Mancini possono andare in difficoltà contro Lautaro e Lukaku, sono andati in difficoltà anche contro attaccanti più scarsi a Verona. Smalling gioca solo per lui, non si preoccupa di dare copertura. Le partite le ho viste, Veretout fa recuperi clamorosi perché dalla parte di Kolarov c’è un’autostrada, Smalling non si preoccupa manco per niente… A San Siro ci vorrà un’attenzione superiore”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma batte l’Inter e la Lazio la Juve, i numeri ci dicono che la corsa scudetto è a quattro”