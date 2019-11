‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Se Friedkin dovesse offrigli un ruolo importante, Totti accetterebbe”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104.5): “Totti è ancora un uomo ferito, quello che sono riusciti a fare gli americani è qualcosa fuori dal mondo, poi ognuno fa come vuole. Se fossi Friedkin la prima cosa che farei è chiamare Totti: con lui riporteresti i tifosi a casa, rimetti la chiesa al centro del villaggio. La Roma avrebbe dovuto trovare un ruolo a Francesco, non metterlo da parte. Brescia? Se leggete i siti dei tifosi, nessuno è dalla parte di Balotelli, sono tutti per Donnarumma. Balotelli ne ha fatta una delle sue: si è lamentato perché non gli hanno dato il fratino dei titolari”.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104.5): “Mi ha colpito quello che ha detto Totti, non ha dimenticato quello che la Roma gli ha fatto, è ancora ferito”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Il futuro di Totti sarà ancora alla Roma. Non so tra quanto, ma tornerà. Se lo chiama Friedkin lui ci pensa, ma dipende però dal ruolo. Certo deve essere uno importante, non il gagliardetto come gli hanno fatto fare. Roma-Brescia? Non vedo difficoltà, solo la Roma può rendersi la vita difficile”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Secondo me Totti per due o tre anni vuole disintossicarsi dalle annate vissute con Pallotta. Lui oggi non ha bisogno della Roma, vuole acquisire altre capacità e fare esperienze diverse nel calcio. Spero che chi prenderà la Roma pensi al business ma soprattutto alla squadra, perché Pallotta ha pensato soprattutto allo stadio. La Roma contro il Brescia deve vincere, mi sembra una partita scontata”.