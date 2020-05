‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma, vinci subito o andare in Champions sarà dura”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me prima della fine dell’estate si potrà tornare allo stadio, sugli spalti. Le notizie sullo stadio della Roma? Ci sono delle elezioni all’orizzonte…”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve vincere subito, ripartire bene altrimenti sarà dura conquistare un posto in Champions. Bisognerà avere anche un po’ di fortuna, perché se ti si fanno male i giocatori poi è dura giocare ogni quattro giorni. Stadi pieni presto? Per me non sarà possibile”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tutte dovranno ripartire bene, non solo la Roma. Sarà determinante la preparazione atletica che stanno facendo un po’ tutti in questi giorni”.