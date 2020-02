‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma, raddrizza la stagione”. ORSI: “Stasera partita trappola”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Questa sera occorre tanta concentrazione, perché le squadre come il Gent non hanno niente da perdere. La Roma deve riaddrizzare la stagione, e onorare al meglio l’Europa League che potrebbe riservare delle belle soddisfazioni. Non vedo grandi avversarie nel cammino verso la finale. Occorre l’ambizione di arrivare più avanti possibili. Stasera serve un’altra Roma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stasera è una partita trappola, perché l’avversario è modesto. La Roma non sta bene, e anche se vincerà il giudizio sarà un po’ deviante, ha tutto da perdere e niente da guadagnare”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho la tentazione di dire che per la Roma stasera sia una passeggiata, ma la squadra vista recentemente mi mette paura. Credo, comunque, che non si complicherà la vita contro un avversario molto inferiore”.