‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma in crisi, il derby ha illuso. Fonseca prenda provvedimenti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca dovrà prendere provvedimenti, magari cambiare sistema di gioco per dare più fiducia. Ora è venuta meno, vanno fatte delle scelte per riprendere la strada, anche se non è facile. La Roma è in crisi, i numeri sono sotto gli occhi di tutti: il derby aveva illuso. Contro l’Atalanta è una partita difficilissima”.

Ilario Di Giovambatista (Radio Radio Mattino – 104,5): “I romanisti non devono gufare contro la Lazio, perché stare lassù in classifica e dar fastidio per la lotta allo scudetto, è un bene per la città. Tutti a Roma devono sentirsi orgogliosi. Lo so che in questo caso sono una voce fuori dal coro, ma io la penso così. La Roma, con i due pareggi nei derby, ha tolto alla Lazio i punti giusti per stare in testa alla classifica. La settimana scorsa ho parlato di clausole per l’acquirente, magari c’entra anche il mancato accesso alla Champions. Ora l’attuale dirigenza ha perso appeal e autorevolezza. Mi pare un po’ confuso anche Fonseca che invece aveva sempre idee molto chiare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha perso due partite contro squadre normali, anche se giocano bene. Il derby ha buttato fumo negli occhi ma ora è scomparso. È tutta un’altra Roma, troppo brutta per essere vera”.