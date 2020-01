‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Se Villar gioca nella serie B spagnola un motivo ci sarà”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Villar viene dalla Serie B spagnola e se gioca lì un motiva ci sarà. Perez lo ricordiamo per il gol all’Inter, alla Roma serve chi segna anche se lui non è goleador. Se il Barcellona non lo rivuole, perché non lo rivuole? Se invece lo rivuole che fai? Lo valorizzi e poi se lo riprendono? Intanto Friedkin potrebbe subito riportare la data di nascita al suo posto, farebbe subito bingo”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Villar l’ho visto giocare nell’Under 21 spagnola e non mi era dispiaciuto, evidentemente Petrachi l’ha fatto seguire. A Barcellona si sono arrabbiati tutti per come è stato trattato ed escluso dalla squadra Perez e la Roma ci si è buttata quando ha saputo questa storia. Sono giocatori di prospettiva, ma la Roma avrebbe bisogno di qualcosa oggi. Spero faccia presto Friedkin, questa è una squadra che si può perfezionare e se ci metti qualcuno che compra e non vende allora può diventare davvero forte”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Friedkin è tutto fatto, stanno scrivendo i contratti di cessione. Fienga è sicuro di restare”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dopo la prestazione al derby c’è da definire una volta per tutta se Under e Kluivert hanno tutto per essere grandi campioni. Io non capisco perché non hanno continuità. Non conosco i giocatori che la Roma sta prendendo, ma mi fido di chi fa queste operazioni. Quando prendi uno dal Barcellona, come Bojan, magari ti fai delle domande sul perché l’abbiano dato via. Sono comunque calciatori di prospetto”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il mercato della Roma? E’ un progetto. Il lavoro di Petrachi andrà giudicato più avanti per i risultati che otterrà”.

Claudio Moroni (Radio Roma Capitale – 93): ” La Roma deve giocare come domenica anche i prossimi due incontri (Sassuolo e Bologna). Arrivando allo scontro diretto con l’Atalanta, le sarà sufficiente un pareggio. La squadra messa in campo contro la Lazio non deve aver paura di nessuno né sperare nelle disgrazie altrui”.