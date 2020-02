‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mancini in grande difficoltà”. ORSI: “A Cagliari serve un altro spirito”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri partita bella tosta per la Roma. Il Gent è una buona squadra. Mancini ieri male male, è in una difficoltà clamorosa. Anche Perez non è mai entrato in partita. Bravo Mkhitaryan e anche Kluivert. Per le italiane non è impossibile andare ancora avanto in Europa League, non ci sono avversarie impossibili”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha faticato un po’ ma quello che conta è il passaggio del turno. Lo spauracchio Gent è durato poco. Ora a Cagliari c’è bisogno di uno spirito dverso perché la squadra di Maran non è il Gent”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Gent è stato un avversario semi-vero. Il passaggio di esterno in corsa di Mkhitaryan è una delle cose più belle viste in campo negli ultimi mesi. La Roma ha troppi giocatori assenti, però intanto il turno è passato e ora si pu guardare con un po’ di ottimismo per il futuro”.