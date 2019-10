‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Senza Dzeko, Roma al 70%”. RENGA: “Kalinic deve dimostrarsi più incisivo di Schick”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio – 104,5): “La Roma rischia moltissimo contro la Sampdoria che ha cambiato guida tecnica dopo l’esonero di Di Francesco. Ricordo che Ranieri non ha mai sbagliato nelle gare d’esordio. I giallorossi sono favoritissimi sulla carta, però senza Dzeko sono al 70%”.

Furio Focolari (Radio Radio – 104,5): “Ranieri non sbaglia mai nelle gare d’esordio, è sicuramente un dato da non sottovalutare. Senza Dzeko, la Roma ha delle incognite che altrimenti non avrebbe avuto contro la Sampdoria. Se non fosse subentrato Ranieri sarebbe stata una passeggiata di salute per i giallorossi”.

Roberto Renga (Radio Radio – 104,5): “Sono curioso di vedere lo stato di forma di Kalinic, deve dimostrare di essere più incisivo di quello che è stato Schick in passato. Altrimenti questo cambio come vice-Dzeko non avrebbe portato alcuna miglioria. La Roma ha bisogno di continuità, deve vincere in maniera netta per dare un segnale”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio – 104,5): “Credo che con l’infermeria piena, questi problemi di infortuni la Roma se li porterà fino al termine dell’anno. I dubbi sono legati anche alle condizioni dei giocatori che stanno tornando, bisogna capire se elementi come Kalinic o Under abbiano i minuti nelle gambe. Contro la Sampdoria sarà la partita più difficile, perché hanno cambiato allenatore, sono ultimi in classifica e hai tutto da perdere”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “È vero che la Samp ha cambiato allenatore, ma la squadra è questa. Può trovare motivazioni, alla Roma mancano tanti giocatori, ma i giallorossi devono dare una svolta al loro campionato fino ad adesso anonimo e senza acuti sia in campionato che in Europa League. Sono finiti i bonus, devono iniziare a fare qualcosa di importante: la Samp è un test importante, pareggiare vorrebbe dire dare delle sentenze brutte… Dzeko? C’è una Roma con lui e una con Kalinic. Il croato negli ultimi due anni avrà fatto 6-7 gol, la porta la vede poco e si vede. Ma tra giallorossi e Samp ci sono due categorie di differenza: non può essere solo Dzeko a risolvere le situazioni, sennò non si va lontano. Zaniolo deve diventare un titolare”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma trova due squadre che cambiano allenatore, c’è questa incognita qui. La Samp è disastrata, ma la reazione può esserci, giocheranno una partita diversa dalle ultime. Il cambio con Ranieri deve portare qualcosa di positivo, sennò che hai cambiato a fare? Spinazzola gioca titolare in nazionale, nella Roma deve restare in panchina? Queste cose qui non le capisco… Dzeko? Senza di lui si perde un riferimento importante. Kalinic non aveva la condizione e si vedeva”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spinazzola è stato titolare in Nazionale, io lo lancerei dal 1’ anche nella Roma. Con la Samp torna Florenzi e torna anche il militare Cengiz Under dopo il suo tweet per Erdogan. Dzeko? Doppia frattura allo zigomo, non deve giocare. Diteglielo…”.