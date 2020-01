‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma può andare in semifinale. Col Genoa una gita fuori porta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Ai quarti vedo partite poco equilibrate. La Juve la vedo già in semifinale, la Roma deve sperare in una serata storta per i bianconeri”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma può passare il turno, perché la Juve ha altri pensieri. A Marassi sarà una gita fuoriporta, il Genoa sta a pezzi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Secondo me in semifinale ci vanno le due romane e le milanesi. La Roma di ieri non mi è dispiaciuta e a Torino potrebbero fare risultato”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma deve sperare di incontrare una Juve vista qui all’Olimpico, ma io dico che passa il turno la squadra di Sarri”.