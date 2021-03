‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma deve cercare di restare in corsa su tutte e due i fronti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pedro è in un momento difficile, gira a vuoto si innervosisce, non ne ha azzeccata più una e poi se la prende anche con Fonseca. Lui e Mkhitaryan sono due che stanno mancando troppo alla Roma. E con un Dzeko è in difficoltà, diventa dura. La Roma deve cercare di restare in corsa su tutte e due i fronti”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pedro era partito bene, è stato anche determinante all’inizio. Ora sembra un giocatore normale. La Roma ci aveva puntato su di lui e su Mkhitaryan, perché avevano qualità e facevano da raccordo tra centrocampo e attacco. Questo potrebbe essere anche un motivo per il quale la Roma ha steccato gli scontri diretti con le big”.