‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma deve cambiare marcia e non so se giovedì sarà in grado di farlo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104,5): “L’Ajax è un avversario pericoloso, la Roma deve cambiare marcia e non so se sarà in grado di farlo. E’ un bel terno al Lotto. Bisogna indovinare le giocate giuste, e sperare che la difesa non commetta errori. Ci sono poche certezze. Gasperini alla Roma? Ci credo poco, da quello che so io il suo ciclo a Bergamo è tutt’altro che finito”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104,5): “La Roma arriva a questa partita in brutte condizioni, sia mentale che a livello di gioco. Si gioca tutta la stagione. Il pareggio col Sassuolo è stato quasi determinante nella corsa Champions. Avevo dato tanta fiducia a Fonseca, ma in questo momento mi sta deludendo. Vedo poca tensione nella squadra. Per arrivare in semifinale devi fare un’impresa, per vincerla serve un miracolo”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino -104,5): “Nella Roma c’è qualcosa che non torna, ed io l’ho detto da tempo. Il fatto che perdeva tutti gli scontri diretti era un po’ una coincidenza. Mancherà El Shaarawy contro l’Ajax? Non ha fatto un granché da quando è tornato e la Roma non può dipendere da uno come lui. Contro l’Ajax sarà un doppio confronto difficile, ma la squadra olandese vale più o meno lo Shakthar. La vera Roma ce la può fare”.