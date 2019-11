‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Kean scaricato dalla Juve, ma io ci proverei”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Florenzi se non gioca con Fonseca penso che non sia solo una scelta tecnica, c’è qualcosa di altro. Zaniolo in Nazionale può giocare solo al posto di Bernardeschi esterno, altrimenti va in panchina. Kean è uno scaricato dalla JUve, ci penserei bene. Però a Torino hanno anche sbagliato in passato. Bisogna vedere, io ci proverei lo stesso, ma senza pagare e prendendolo in prestito per sei mesi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo deve pensare a fare bene nella Roma che poi Mancini in Nazionale gli trova l posto. Togliere il posto a bernardeschi sarà duro, ma è giovan e quindi ha il tempo per convincere il c.t. L’Everton credo che non sia d’accordo a dare Kean in prestito, serve tirare fuori i soldi. Lui è un giocatore vero, mica è Kalinic. Andava fatto prima”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il atto di cambiar ruolo spesso è diventato per florenzi un boomerang. Alla fine ti serve se ne hai dieci ma se sei al completo diventa una seconda scelta. Zaniolo? In Nazional ha Bernardeschi come antagonista per il ruolo di esterno, ma se Nicolò ha la testa a posto ha una carriera difronte che non sarà influenzata dalla sua duttilità. Mi è piaciuta la posizione che ha preso alla mamma, ha ragione anche quei cori non vanno bne ed è stat brava ad avere il coraggio per dirlo”.