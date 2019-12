‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “I giocatori non onorano al meglio l’Europa League”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non capisco come si possa affrontare l’Europa League così come ha fatto la Roma. Prestazione inguardabile, non deve accadere. Meglio farsi are una derega e non partecipare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La qualificazione della Roma è arrivata nella normalità. Per passare il turno ci voleva poco, forse la vittoria sarebbe stata meglio per poi giocarsi i sedicesimi con più chance. Fa bene Fonseca ad arrabbiarsi”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se bisogna giocare come ha fatto ieri sera la Roma, allora è meglio non iscriversi all’Europa League. Questa competizione va onorata nel modo migliore, è anche un allenamento per la Champions. E’ stato uno sconcio”.