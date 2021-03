‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Guida da 4 in pagella. La Roma ha perso anche per colpa dell’arbitro” 

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Guida da 4 in pagella. La Roma ha perso anche per colpa dell’arbitro. Il rigore di Fazio? Ma per carità, di quei pestoni ne vedi a decine. E poi c’è il rigore su Mkhitaryan… Poi ci sono stati tanti errori da parte della Roma, a centrocampo il Milan è stato superiore e poi Rebic ha fatto quello che voleva. Veretout e Spinazzola tra i migliori, Mancini e Karsdorp male. Villar in mezzo al campo è stato travolto”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Milan ha dimostrato di essere una squadra forte, ieri poteva fare cinque gol. Pau Lopez è stato uno dei migliori in campo della Roma, lui Veretout e un po’ Cristante. Il mio voto a Guida è 5,5 perché ha poca personalità e questa gara meritava un altro arbitro”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Milan ha vinto tatticamente la gara, nettamente superiore in tutti i novanta minuti, ma io non sarei troppo severo con la Roma. Bravo Pau Lopez che ha evitato una goleada. Ma lo stadio a Tor di Valle? Lo dico dal 2014 che era una truffa a Roma e alla Roma”