‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fonseca insufficiente”. MELLI: “Non ha dato un’identità alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Giudice sportivo è stato anche abbastanza comprensivo con Fonseca. Lui e Inzaghi moderatamente insufficienti: il portoghese non ha dato un’identità alla Roma”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Fonseca è partita la brocca e poi ha chiesto scusa, forse per questo non hanno calcato la mano. Poi magari una la tolgono. Al portoghese si devono dare tutte le attenuanti del mondo perché gli si sono infortunati i più forti, rispetto a Inzaghi merita un voto in più”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nel Giudice sportivo un po’ di confusione, è stato molto buonista anche per i cori razzisti a Dalbert. La reazione di Fonseca è stata diciamo molto vivace. Infortuni? Fonseca è il capo della preparazione, ma per quello lo giustifico. Ma non lo giustifico per il pareggio di domenica”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Petrachi? Anche se gli danno tre mesi non c’è problema. Doveva stare più attento, sapevamo tutti che lavorava per la Roma ma a livello legale non poteva farlo. Ma sono cose che fanno tutti. Mancini e Smalling sono due muscolari, in fase di impostazione nessuno dei due è bravo e quindi l’azione deve partire dal centrocampista e può essere un handicap”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mancini e Smalling sono due stopper, non c’è un libero. Fazio è un giocatore che se ben coperto ti dava delle garanzie. Per adesso è andata bene, poi si vedrà. Continuiamo a non far caso a un terzino destro, ma lì serve una garanzia e la Roma non l’ha mai avuta. C’è affiatamento, ma che sia la coppia definitiva non ne sono sicuro. Fonseca è nuovo, ma secondo me ha perso tempo cercando soluzioni che non funzionavano. Ha le attenuanti che i nuovi sono arrivati alla fine, ma per quello che si è visto fino ad ora l’insufficienza è sicura”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nuno Romano? Non sapevo si potesse stare in campo senza essere tesserati”.