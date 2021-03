‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Se la Roma sarà quella vista a Parma rischia di non passare con lo Shakhtar”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma uscisse sarebbe clamoroso, diventerebbe una disfatta. A Parma hanno fatto una partita pessima, ma pensare che possa uscire mi sembra molto difficile”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non rischia di uscire. Potrebbe restare l’unica italiana in Europa”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo Shakhtar può fare tre gol alla Roma. L’orgoglio in queste situazioni viene fuori, non la farei così facile. Serve una vittoria anche in Ucraina”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo scontro tra Lega e Club? La Roma non deve dare alibi ai giocatori, non raggiungere il quarto posto sarebbe troppo grave per le casse di Trigoria. Se la Roma è quella vista a Parma non si qualifica”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “I cambi effettuati a Parma non hanno portato a niente. Nella Roma c’è qualche giocatore indietro con la forma. Io sul 3-0 vedo la Roma relativamente tranquilla e Fonseca fa bene a cercare di capire chi sta bene e chi meno bene. Tra l’altro c’è una partita delicata domenica contro il Napoli che potrà riposare di più della Roma. Le assenze di Veretout e Mkhitaryan sono pesanti, e Fonseca ha avuto meno anche la forza di alcuni big tipo Dzeko e Pedro, ed i giovani fanno fatica. Lo scontro Lega-Roma?, Forse non vogliono questi americani… “.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In Ucraina la Roma trova un avversario con le stesse caratteristiche del Parma: ti aspettano e ripartono. Con un po’ di attenzione la squadra di Fonseca può tornare a casa con la qualificazione. La Roma ha il dovere di farlo. Se non si qualifica cominceranno i guai seri. Io non vedo un complotto anti-Roma, è un campionato difficile da gestire un po’ per tutti, e bisogna adattarsi e arrivare a fine anno”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita in Ucraina è di amministrazione medio da parte della Roma. I giallorossi hanno il dovere di controllare la partita e gestirla con meno danni possibile. Va organizzato anche bene lo spostamento a Kiev. Nonostante la sconfitta di Parma la Roma ha dato delle garanzie importanti sia in campionato che in Coppa”.