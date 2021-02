‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Domani si può anche perdere, ma giocando una partita all’altezza”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Speriamo che la Roma si renda conto che può giocare bene anche contro e grandi, domani c’è l’occasione per farlo. Sarebbe una svolta. Si può anche perdere ma giocando una partita all’altezza. Vedo una partita equilibrata, partono tutte e due alla pari. Mi aspetto tanto da tutti, altrimenti diventa difficile. Gli esterni stanno bene, Spinazzola e Karsdorp, e possono creare problemi. Si potrebbe decidere la partita proprio sulle fasce, La Juve ha qualche problema, contro l’Inter non ha mai tirato in porta con merito. L’assenza di Smalling dietro non mi preoccupa, è stata uno dei peggiori nelle ultime gare. Non si deve ripetere la prestazione del derby, altrimenti è finita”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Juve-Roma di domani è una partita equilibrata. La Roma sta bene, viene da una vittoria netta sul Verona e non era facile. E la Juve non ha mai convinto. La velocità degli attaccanti della Roma può mettere in difficoltà la difesa avversaria. Juve favorita, ma la Roma se la gioca. Mkhitaryan non è un fuoriclasse, ma è un giocatore di spessore e che ha gocato ad alti livelli. Quest’anno ha dato la svolta per cambiare tattica ed è stato determinante per la Roma. Ha ingegno, testa, personalità e fa gol. E’ da tanto tempo che non si vedeva un acquisto così decisivo”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Juve-Roma sarà una bella partita. A me la Roma di Fonseca piace molto, non ho mai capito le critiche dell’ambiente, ma in questo momento la Juve la vedo superiore. Ed è tornato un grandissimo Chiellini”.