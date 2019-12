‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma, chiuso il discorso Champions. E che bravo Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “C’è stata troppa differenza ieri sera tra le due squadre, merito della Roma che ha giocato con qualità e determinazione. Il discorso Champions è ormai chiuso a favore delle romane. Bravo Fonseca, è partito male ma adesso ha portato la Roma a ottimi livelli, con giocatori che anche grazie a lui sono esplosi”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pellegrini e Zaniolo? La storia ci dice che negli ultimi anni Pallotta si è sempre venduto i migliori. Staremo a vedere. Ho visto Fonseca davvero contento per come ha giocato la squadra. E’ vero che la Fiorentina ha giocato male ma è la stessa squadra che una settimana fa ha pareggiato con l’Inter, e quindi c’è il merito dei giallorossi. Mancini e Smalling sono state le note positive sulle quali la Roma è cresciuta. Una squadra pragmatica grazie al fatto che Fonseca ha capito bene come si gioca in Italia”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma a tratti sembra una grande squadra. Ha dei giocatori, come Pellegrini e Zaniolo, che in pochi hanno. Pellegrini ha acquisito spessore, intelligenza, un centrocampista europeo. Roma e la Roma devono godersi questi due giovanotti che possono stare al top per altri dieci anni. Roma-Juve sarà una partita decisiva per capire quali possono essere le prospettive dei giallorossi”