‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Con Veretout e Mkhitaryan in campo giovedì mi sento più tranquillo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104.5): “La classifica dice che per la Roma arrivare tra le prime quattro in campionato sarà quasi impossibile. Giovedì la Roma avrà Veretout e Mkhitaryan, due giocatori molto importanti per esperienza e tecnica. In difesa devono stare molto attenti e cercare di trovare la giusta attenzione. La partita può mettersi bene da subito, ma bisogna stare molto attenti, c’è bisogno di una prestazione solida di squadra”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104.5): “I prossimi scontri diretti diranno la verità su chi arriverà tra le prime quattro in campionato. Alla Roma do il 10%, ma se elimina l’Ajax la percentuale è ancora più bassa perché si concentrerà sull’Europa League. Per il momento io dico che le romane resteranno fuori dai posti Champions. Giovedì se la Roma gioca come all’andata perde. Deve fare una partita molto più accorta”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino -104.5): “Io ho la sensazione che la Roma è più facile che vada in Champions vincendo l’Europa League piuttosto che arrivando tra le prime quattro in campionato. Roma-Ajax è ancora in bilico, però non possiamo dimenticare il risultato dell’andata”.