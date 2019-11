‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “A Verona non si può sbagliare”. FOCOLARI: “Under ora è una riserva”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): “La Roma ha la partita più difficile della giornata perché il Verona è una squadra tosta: è in ottima forma e concede pochissimo. Sulla carta la Roma è più forte, ha ritrovato giocatori importanti come Pellegrini, ma se gioca senza convinzione la vedo dura. Under è un’alternativa: Zaniolo è molto più forte, Kluivert sta crescendo bene: il turco è una riserva”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104.5): “Vedo la Roma in pericolo a Verona: l’Hellas è una squadra difensiva, per vincere la squadra di Fonseca deve tenere in mano le redini del gioco, altrimenti diventa complicato. Mi aspetto una partita brutta, soprattutto per l’assenza di Zaniolo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Verona la Roma non può ripetere la prestazione di Parma, deve vincere, non vedo troppa difficoltà, altrimenti dobbiamo parlare di una rosa che non può essere all’altezza dei primi quattro posti. L’assenza di Zaniolo è pesante: Under è discontinuo, non crossa, prova dribbling inutili. Lui e Kluivert dovrebbero essere le armi letali della Roma, ma il più delle volte partono per la tangente. Pellegrini e Zaniolo hanno tanti estimatori in altri club, ma la Roma deve avere la forza di tenerli per gettare le basi del futuro”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Al Bentegodi non sarà una passeggiata, ma ho visto la Roma in palla e in Coppa ha recuperato sicurezza quindi credo che possa fare risultato pieno. Deve mettere in campo la personalità e tornare a casa con i tre punti”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Verona la Roma va a giocare una partita insidiosa, perché il Verona sta in forma ed è avversario ostico. Io aspetto poi il turno successivo, perché Roma e Lazio potrebbero dar fastidio a Intere Juve e riaprire un po’ i giochi. Dzeko a volte mi sembra un santo: è lui che gioca più per la squadra che non il contrario”.