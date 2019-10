‘RADIO PENSIERI’, VOM BRUCK: “Pastore non sarà titolare. In futuro punto sulla coppia Dzeko-Kalinic”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio Tv – 90,0): “Il campo di Genova dà numerosi problemi quando piove. Pastore in campo? Non credo. Dubito che a Fonseca venga ridotta la squalifica. Ranieri non predilige un calcio champagne, adotterà un atteggiamento molto difensivo. Alla Samp servono punti, si accontenteranno anche del pareggio. In difesa giocerà sicuramente Smalling e potrebbe essere la partita di Fazio. In futuro a me piacerebbe vedere Kalinic e Dzeko insieme, sarebbero una bella coppia”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita è diventata difficile per la presenza di Ranieri altrimenti sarebbe stata la partita più facile, anche con l’assenza di Dzeko”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che la partita tra Sampdoria e Roma finirà in pareggio viste le assenze dei giallorossi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che Sampdoria-Roma sarà una bella partita. La variante Claudio Ranieri conterà molto, lui è capace di inguaiare la Roma, a farla giocare male, c’è la paura che diventi una trappola. Bisogna stare attenti. Dzeko? Deve decidere il medico se dargli l’ok o meno, non il giocatore. Per Kalinic potrebbe essere la giusta occasione per ritrovarsi, serve una grande alternativa a Dzeko”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko sarà un’assenza pesante, Kalinic è ancora una incognita”.