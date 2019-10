‘RADIO PENSIERI, ORSI: “Zaniolo deve mettere la testa a posto, la Nazionale ha bisogno di lui”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il ruolo di Zaniolo? Dove lo metti gioca, ma potrebbe fare un po’ quello che fa Bale nel Real Madrid o in nazionale. Sulla fascia gioca meglio, al centro limiti più il suo gioco. La Roma a Genova deve pensare a se stessa, deve dare più continuità nei risultati. C’è da vedere anche a che punto stiamo nell’infermeria, uno dei problemi è rimasto quello- Kalinic? E’ ancora distante dalla condizione fisica ideale. La sosta può essere dannosa per la Roma. Smalling ancora non mi convince in pieno”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo deve mettere la testa a posto, la Nazionale ha bisogno di lui. Ha fisicità, ha gamba, e nell’uno contro uno va via. Anche al centro lui può giocar bene. Il suo ruolo? Lo stesso che ha Milinkovic Savic nella Lazio. Cambia poco l’arrivo di Ranieri alla Samp, la Roma deve approfittare di questo momento nero della squadra ligure e deve vincere perché non può perdere altro terreno. Giocherà Dzeko? Perché senza di lui alla Roma non segna nessuno. Ieri ho viso Schick in nazionale, un giocatore motivato, la Roma ha fatto male a mandarlo via. Smalling e Mancini? Due giocatori normali”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mancini crede in Zaniolo, ma sta facendo con lui e Kean quello che fece con Balotelli. Questa esclusione può far bene al ragazzo giallorosso che deve essere più professionista nei comportamenti. La vedo dura per Ranieri, la Samp è una squadra modesta. Serve un miracolo per salvarla”.