‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Quella dei cartellini gialli è una polemica sterile”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se Fonseca intende dire che i nostri arbitri sono scarsi, allora sono d’accrdo. Ma non ho la sensazione che ci siano metri diversi, forse non conosce quello che successe in Italia anni fa. Io dico solo che sono scarsi. Contro il Sassuolo non ho visto ammonizioni scandalosi, non vedo un accanimento contro la Roma, falli tattici ce ne sono stati e tanti. Il mio pronostico per Roma-Bologna è: X”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5):“Se Fonseca parla dei cartellini gialli, vuol dire che non ha argomenti validi da parlare. Che vuol dire lamentarsi delle ammonizioni? Mi sembra una polemica sterile, la domanda è anche sbagliata. Secondo me lui voleva attaccare il sistema arbitrale. Stasera la Roma vince”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le parole di Fonseca sui cartellini gialli? E’ stata la domanda che è stata provocatoria, una cosa grave, poco professionale il tecnico poi è stato portato a dire quelle cose. Gli arbitri, poi, devono essere aiutati perché il Var ha complicato anche un po’ il loro lavoro. Stasera Roma-Bologna finisce pari”.