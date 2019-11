‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Mancini spinge per tornare in difesa in vista dell’Europeo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio e Tv – 90.5): “La Roma ha disperato bisogno di qualità. Il recupero di molti giocatori aiuterà in tal senso con Pellegrini che è fondamentale nello scacchiere tattico di Fonseca. Adesso il calendario sorride e bisogna fare punti per recuperare dopo il brusco stop contro il Parma. Kolarov è un uomo di leadership che la Roma si deve tenere stretto. Me lo immagino in panchina un giorno o almeno in un ruolo in società”.

Franco Melli (Radio Radio – 104.5): “Qualche sorpresa che è arrivata dalla situazione d’emergenza Fonseca deve tenerla. Mi riferisco a Pastore, che ha fatto tante e il tecnico portoghese è l’unico che ci ha creduto. L’argentino deve giocare anche dopo il rientro degli infortunati.

Furio Focolari (Radio Radio – 104.5): “Fonseca farà affidamento su Pastore anche dopo il ritorno degli infortunati. Mancini ha mostrato di essere in difficoltà a centrocampo, è giusto che torni in difesa al fianco di Smalling dove è in grado di esprimersi al meglio. Lui spingerà con Fonseca a ffinchè torni nel suo ruolo in vista dell’Euroepo. In attesa di capire i tempi di recupero di Cristante, che rimane importante per i giallorossi”.

Roberto Renga (Radio Radio – 104.5): “Scegliere sarà un gran vantaggio per Fonseca. Mancini tornerà neòl suo ruolo perché a centrocampo l’ho visto in difficoltà. Su Diawara non mi sento di dare un giudizio perché non l’ho visto abbastanza, mentre Pastore merita di essere titolare”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio – 104.5): “Per Fonseca sarà importante il ritorno degli infortunati per poter fare turnover quando serve. Soprattutto in attacco, con gente come Under che deve ritrovare il ritmo e perdere qualche chilo perché è in sovrappeso. Fondamentale il recupero di Pellegrini a centrocampo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104.5): “Smalling per la Roma è stato un buon acquisto. Nonostante la cifra sia elevata credo che in giro non ci siano difensori migliori a questo prezzo. Ibrahimovic è un giocatore che punta alla vittoria quindi lo vedo meglio in una squadra di vertice come i giallorossi invece che in un club come il Bologna. Certo con Dzeko formerebbe una coppia di ultratrentenni, seppur molto forte. Con il ritorno degli infortunati, Fonseca sarà chiamato a scelte importanti. Kluivert e Under sono discontinui mentre Pastore ormai si è guadagnato il posto ed è giusto che rimanga in campo.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104.5): “Smalling è un ottimo giocatore ma non credo la Roma lo pagherà 20 milioni di euro. Mi sembra una cifra troppo alta, per questo i giallorossi lavorano ad uno sconto. Non so se la Roma si possa permettere Ibrahimovic ma sicuramente la Roma ha bisogno come il pane di un attaccante. Forse è meglio avere un progetto di crescita che avere un giocatore per sei mesi anche se è forte come lo svedese. Mi sembra che la sconfitta contro il Parma sia passata sottotraccia. Ci sono stati più elogi che critiche e questo non fa bene ai giallorossi.