‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Oltre a Kolarov non so chi possa fare gol nella Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio – 104.5): “Dobbiamo vedere che Roma si presenta a Marassi. In questo momento i giallorossi sono al 60-70%. Oltre Kolarov non si chi può fare gol. Ranieri non sbaglia mai l’esordio, ma la Roma deve vincere. Il maltempo aiuta chi è meno forte”.

Roberto Renga (Radio Radio – 104.5): “Con la pioggia e il campo pesante è più difficile fare il contropiede. Questo è un aspetto a favore della Roma che deve sfruttare le palle inattive con Kolarov, una vera e propria arma. Mi aspetto buone cose da Kalinic che può far valere la sua fisicità”.

Furio Focolari (Radio Radio – 104.5): “La Sampdoria è ultima in classifica, ma è un club da nono-decimo posto. Con Ranieri non retrocedono, è riuscito a vincere la prima di campionato anche con il disastroso Fulham. Con la Roma punteranno sulla fase difensiva, fino a qualche giorno fa sarebbe stata una passeggiata di salute per i giallorossi. Bisogna stare attenti”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’aria è cambiata in Comune e alla Regione Lazio, e lo stadio della Roma ha ricevuto una bella impennato. Credo che stavolta ci siamo per l’ok definitivo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “In Sampdoria-Roma ci sono delle incognite. Dopo la sosta non è facile. Fonseca deve andare sul sicuro, su quelli che gli danno più affidamento. Spero che non diventi una partita problematica, legata anche alle condizioni del terreno di gioco e da fatto che la squadra di Ranieri si chiuderà a riccio. La Roma con gli account è numero uno, purtroppo poi c’è anche il campo… Fonseca? Una giornata potrebbe essere tolta, due no Sampdoria-Roma? Forse un pareggio è il risultato più probabile, perché Ranieri ce la metterà tutta. Non mi capacito di come un nazionale come Spinazzola non giochi titolare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “I dubbi su Sampdoria-Roma vengono solo dal fatto che è arrivato Ranieri, ma se leggo le formazioni non c’è partita. La Roma deve vincere, punto e basta. Gioca chi gioca, ma i tre punti sono obbligatori. Altrimenti per il quarto posto sarà sempre più difficile. Fonseca una giornata se la merita è stata una polemica troppo teatrale”.