‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Fonseca in confusione”. SABATINI: “Roma monotona”

.Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma può ancora lottare per il quarto posto, ma la squadra in questo momento non reagisce. Troppo poca cosa. Il segnale dato nel derby è stato solo un lampo. Ora c’è ancora margine per recuperare, ma poco. I giocatori devono stare zitti e lavorare. Lo abbiamo elogiato quando la squadra giocava bene, ma ora è il responsabile di questa involuzione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Bologna ha meritato la vittoria, come il Verona è una squadra in forma che gioca bene con qualità. La Roma ha una difficoltà incredibile a fare gol, nonostante i due di ieri. Dzeko gioca troppo lontano dall’area, spalle alla porta e gioca solo per la squadra che gli dà poche palle per fare gol. La squadra gioca male, Fonseca è in confusione. Smalling sono tre partite che non sa dove stare, è una difesa, quella giallorossa, che di reparto gioca male”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è monotona, monocorda. I giocatori hanno paura? Di che? L’assenza di Zaniolo è pesante, ma non può essere solo questo il motivo. E non può essere solo la paura. La Roma è sparita tecnicamente dopo la sconfitta con la Juve. Ora si sta facendo del male da sola, anche se per me resta in corsa per il quarto posto insieme all’Atalanta”.