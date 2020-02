‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Florenzi non è una gran perdita “. MELLI: “Roma troppo cinica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’addio di Florenzi è stata tecnica, e decisa dopo la gara di Coppa Italia con la Juve quando il giocatore è andato in difficoltà e Fonseca si è convinto che non sarebbe stato un titolare. Io credo che sia stato meglio così per tutti. Io non metterei Florenzi sullo stesso piano di Totti e De Rossi. Quella di stasera è una partita complicata, De Zerbi era uno di quelli cercati dalla Roma, che unta molto sul gioco e gioca sempre per vincere. Bisogna fare attenzione”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Che sia finita così con Florenzi è stata una cosa amara che la Roma sta prendendo con molto cinismo. Io non ricordo nella storia che il capitano di una squadra vada via a gennaio. La deromanizzazione c’è tutta, c’è la sensazione che la Roma stia diventando tutt’altra cosa rispetto alle tradizioni secolari. Contro il Sassuolo partita delicata, serve una buona Roma se non grande per portare a casa i tre punti”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Al mercato della Roma darei un senza voto, perché ha preso tre giovani dei quali solo Perez, forse, potrebbe giocare qualche partita da titolare o entrare in corso d’opera. Florenzi è un giocatore normale, non è una gran perdita ora Fonseca ha un problema in meno perché non sentirà più nessuno che gli farà domande su di lui. Santon ha disputato un gran bel derby, Fonseca ha terzini buoni lo stesso. La Roma deve stare attenta stasera, perché il Sassuolo ti fa giocare ma poi sa anche attaccare. Deve trovare presto il gol: se ci riesce vince. Il pronostico? Io dico 2”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il voto al mercato della Roma è un voto di attesa, perché Petrachi ha preso 3 scommesse. Su Florenzi? Ha fatto bene lui e ha fatto bene la Roma. Santon e Spinazzola meritano la conferma, perché adesso hanno una forma migliore di Kolarov. Nel calcio conta questo non il valore assoluto della carriera. Stasera la Roma ha una partita difficile, ma se annulla Boga vince la partita. Il mio pronostico? 2”