‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Florenzi? I giocatori simbolo nella Roma americana non esistono”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “Dopo De Rossi e Totti non mi stupisco che il capitano della Roma vada via. I giocatori simbolo nella Roma americana non esistono più, ma solo giocatori funzionali a un progetto, che può essere giusto o sbagliato. Florenzi non rientrava nel progetto tecnico e questo era evidente. Va in una squadra blasonata come il Valencia. Può allargare i suoi orizzonti di carriera e fare meglio, qui a Roma era chiuso. E’ giusta come scelta da parte del calciatore, la Roma non si sta strappando le vesti ma così sarà anche con Pellegrini. E’ una questione solo di affari e qualità tecniche. La Roma ha sempre avuto un giocatore simbolo e ora non ce l’ha più, gli americani hanno un altro tipo di mentalità”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Florenzi? E’ una situazione controversa a dir poco. Se ricordiamo Spinazzola, la leadership di Florenzi non sembrava in discussione e anzi stava giocando bene. Nel calcio le cose cambiano in maniera clamorosa da un momento all’altro. Al momento la Roma ha tre terzini, Kolarov, Spinazzola e Santon, perché Bruno Peres è più attaccante di tutti. L’allenatore non stravede per Florenzi, ma in un momento così privarsi di un calciatore del genere… Non so che garanzie possano darti gli altri. Se giocano tutti come al derby allora ciao Florenzi, ma ora rischi di trovarti di nuovo in difficoltà, quello è un ruolo da monitorare, potrebbe diventare pericoloso. Bisogna anche dare dei meriti a Florenzi, che ha accettato di fare il terzino pagandone anche le conseguenze”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): “Florenzi è con le valigie in mano da tutto l’anno, non riesce a dare quello che vorrebbe a Fonseca. Questo è il problema e il difetto di giocatori polivalenti. Giochi dappertutto, ma dopo 8 anni di carriera ti trovi in difficoltà. Io mi aspettavo una tavola rotonda tra il giocatore e la società per definire il ruolo di Florenzi. Al derby Santon, che è un difensore, ha dato garanzie migliori. Under ha strappi incredibili, Kluivert quando è in forma ha spunti interessantissimi. Come esterno alto Florenzi avrebbe dato garanzie tattiche superiori. Ma avendo avuto la sfortuna di avere la fascia da De Rossi si è trovato in condizioni psicologiche da capitano, ma tecnicamente era in seconda fila. Lui non accetta questo ruolo e va via”.