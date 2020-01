‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Contro il Sassuolo la Roma pareggia”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104.5): “Il Sassuolo è debole dietro ma forte davanti. Soprattutto sugli esterni con Boga e Berardi. Non mi convince Obiang a centrocampo. Anche se si prospetta una gara complicata, non metto in dubbio il fatto che la Roma sia favorita”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104.5): “Berardi è fondamentale per il Sassuolo. Quando è stato assente la squadra emiliana ne ha risentito. Hanno subito molti gol, ma con il classe ’95 la squadra di Di Zerbi ha una marcia in più”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): “La Roma deve stare attenta con il Sassuolo. La squadra emiliana con Berardi e Boga sulle fasce può mettere in seria difficolta i giallorossi. Senza dimenticare il lavoro in profondità di Caputo. Se il Sassuolo scende in campo con la testa giusta è un ostacolo di tutto rispetto”.

Roberto Renga (Radio Radio Matino – 104,5): “Favilli mi piace molto, sarebbe un buon colpo per la Roma la quale, secondo me, potrebbe fare anche un pensierino a Zazza”.

Nando Orsi (Radio Radio Matino – 104,5): “Rocca non ha mai avuto spazio nel calcio italiano perché il suo pensiero dà fastidio. Domani la Roma contro il Sassuolo pareggia”.