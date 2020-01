‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Lazio più forte della Roma. RENGA: “Pau Lopez storico”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bravo Fonseca a far giocare Spinazzola, un terzino valido che, se sta bene, non ha niente da invidiare agli altri. La Roma ha vinto con merito, giocando anche bene. Bravo Pau Lopez, ha fatto una parata difficilissima mantenendo la squadra in vantaggio”

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattina – 104,5): “A me la Roma è piaciuta, ed ha vinto meritatamente. Certo, il Genoa ha confermato di essere poca cosa ed ha commesso troppi errori. Adesso per i giallorossi c’è una settimana difficile, ma può giocarsela sia con la Juve che con la Lazio. La Roma ieri ha sofferto venti minuti. Il Genoa nel primo quarto d’ora del secondo tempo l’ha messa sotto. Poi la squadra di Fonseca è venuta fuori. I giallorossi hanno saputo soffrire da squadra.”

Mario Mattioli (Radio Radio mattina – 104,5): “La Roma ieri ha meritato la vittoria anche se i gol sono venuti in maniera fortunosa. Certo questa settimana con i prossimi due impegni dovrà giocare in maniera diversa altrimenti avrà poche chances.”

Franco Melli (Radio Radio mattina – 104,5): “La Lazio è più forte della Roma. Spinazzola, mortificato e danneggiato, si è preso una bella rivincita.”

Furio Focolari (Radio Radio mattina – 104,5): “Il vantaggio della Lazio sulla Roma è enorme. L’Inter deve farsi perdonare il suo atteggiamento nei confronti di Spinazzola. La Roma ha meritato di vincere, i gol derivano comunque da regali del Genoa. Pau Lopez è un bravo portiere”

Roberto Renga (Radio Radio mattina – 104,5): “Pau Lopez su Goldaniga ha fatto la parata del campionato, un intervento che passa alla storia. Vittoria giusta della Roma.”