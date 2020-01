‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “La Roma di Fonseca scivola quando meno te lo aspetti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio mattina – 104,5): “Le soluzione offensive della Roma non possono destabilizzare la difesa juventina. Partita molto difficile per i giallorossi e il match non ha più il fascino dello scontro al vertice. La Roma è una squadra difficilmente catalogabile che ancora non si è stabilizzata su livelli importanti, può scivolare quando meno te lo aspetti. Fonseca mi sembra un ottimo allenatore ma gli manca ancora la grande impresa, se vincesse 3-0 contro la Juve si potrebbe inquadrarlo meglio. Quando meno te lo aspetti sbaglia la partita”.

Furio Focolari (Radio Radio mattina – 104,5): “La Roma sta facendo meglio di ciò che ci si aspettava. Deve giocare in un certo modo e credo sia capace di farlo. Fonseca allena una Roma piena di problemi, con giocatori presi in prestito e valorizzati. Bisogna aspettare una partita contro una grande squadra per valutarlo meglio, ma il giudizio su di lui rimane positivo”.

Roberto Renga (Radio Radio mattina – 104,5): “Nella Roma, se rimane Florenzi contro Cristiano Ronaldo, si confermerà la formazione contro il Torino. Non credo che sia l’influenza a continuare a tenere fuori Spinazzola. Partita meno squilibrata di quanto si possa pensare. Se Zaniolo dovesse stare bene, potrebbe dare fastidio ad Alex Sandro. Mi piace che Fonseca abbia cambiato in corsa nel momento di difficoltà, ma adesso il gioco della Roma lo conoscono tutti e bisogna variare”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio mattina – 104,5): “Zaniolo sarà destinato a rimanere nel futuro della Roma. Fonseca tiene la Roma in linea di volo, secondo quanto richiesto dagli obiettivi societari”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattina – 104,5): “La sconfitta col Torino ha deluso l’ambiente romanista che si aspettava una squadra sulla scia delle prime tre. Ci vorrà una grande Roma. Una squadra che non deve concedere spazi, attenta, corta e capace di sfruttare le occasioni che si creano. Ha le qualità che possono mettere in difficoltà la Juve”.