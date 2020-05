‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “I giocatori non vogliono andare in ritiro senza data certa della ripresa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “I giocatori non ci vogliono andare in ritiro senza una data certa della ripresa”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spadafora e Speranza avrebbero fatto prima a dire che il campionato non riparte. Nella vita ci vuole coraggio, ma questo non si compra al mercato”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono convinto che entro sabato Conte uscirà fuori dal nulla e sistemerà tutto”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Governo ci sta “aiutando” nel modo per non farci ripartire, in alcun settore, calcio compreso”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “In Italia nessuno, oggi, vuole prendere una decisione, compreso nel calcio. C’è una serie di persone al comando che non hanno cognizione dei vari problemi. Uno dice una cosa, l’altro il contrario. Disinnescato Spadafora da Conte, ora vediamo il decreto che uscirà fuori dalla mente del Premier. Vedo molta saccenza, ma incapacità decisionale”.