‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Pinto non è un direttore sportivo adeguato per un club come la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sto dicendo da un mese che la Roma deve puntare sull’Europa League, dove ha un percorso difficile ma non impossibile. In campionato ha squadre avanti di sei punti. Con l’Ajax se la gioca alla pari, con lo United meno ma non è squilibrata. Il percorso da seguire è quello”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve pensare a un centravanti per il futuro, anche se vendere Dzeko non è facile a questa età e con questo stipendio. Se non prende un attaccante quest’anno lo deve prendere l’anno prossimo e deve fare una stagione con Dzeko titolare. Ma quanto può dare ancora? La Roma ha giocato senza portieri e senza centravanti in questa stagione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se guardo il percorso della Roma quest’anno e vedo che con le big non ha mai vinto, perché dite che in Europa League sia più facile? Secondo me è più facile arrivare tra le prime quattro”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma vorrebbe tentare la strada della Champions passando dall’Europa League, quella con l’Ajax è la partita più importante”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Sassuolo, come il Verona, ha raggiunto presto la quota salvezza e quindi adesso i giocatori hanno meno ‘cattiveria’ e i risultati sono altalenanti. La Roma deve cambiare marcia ed ha anche l’impegno di Europa League che è importante e dove può anche passare il turno. In campionato non si può mollare, perché se poi esci con l’Ajax che fai? Sul mercato vediamo, io ancora non ho capito bene se questo Tiago Pinto è all’altezza della situazione o meno”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “I Friedkin faranno bene perché il fatto di stare qui a Roma e eseguire da vicino le vicende del club e della squadra ti portano a sbagliare poco. Il primo errore, però, lo hanno commesso prendendo Tiago Pinto. Lui, a mio avviso, non è un direttore sportivo adeguato per un club come la Roma. Non conosce il calcio italiano e anche a livello europeo non credo sia all’altezza”.