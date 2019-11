‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Smalling è convinto di poter finire a Roma la carriera”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio e Tv – 90.0): ”Mi piacerebbe rivedere Nainggolan nella Roma, oggi fa ancora la differenza. Il suo addio è stato dettato da motivazioni extracalcistiche, che soprattutto a Monchi non sono andate giù. Il problema della Roma relativo ai pochi gol degli attaccanti è reale ma superabile, perché la squadra crea tantissime occasioni,, i giocatori si trovano sempre nella posizione giusta. Ora inoltre Fonseca ha la possibilità di scegliere più calciatori dopo i numerosi rientri, Pellegrini, Under, Mkhitaryan”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104.5): “Olsen ieri è impazzito, ha buttato via una partita. Se Smalling accettasse di meno come stipendio alla Roma gli daremmo dello stupido, questo succede con giocatori a fine carriera. Non credo voglia prendere meno soldi, quando lo vedrò ci crederò. Ma comunque spero vivamente che rimanga a Roma “.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104.5): “Zaniolo è un campione, neanche per 80 milioni lo venderei, siamo alle solite…Io non credo mai quando leggo che un giocatore che si accontenta di prendere meno del suo contratto, non è mai successo nella storia del calcio. E stimo parlando di Smalling, il giocatore più in forma del campionato italiano. Se oggi mi dite chi è il più forte difensore attualmente in Italia, ne individuo 2 o 3 e ci metto sicuramente Smalling, come fa a ridursi lo stipendio, io non ci credo. Credo voglia rimanere alla Roma ma non a 3 milioni”.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattina – 104,5): “Smalling è molto felice di essere a Roma. Inizialmente è arrivato dicendo fosse solamente un’esperienza, per poi tornare subito in Inghilterra. Si è convinto che a Roma può finire la carriera, d’altronde Smalling ha 30 anni. Lui chiede un contratto fino al 2023, quando avrà 34 anni, a 3 milioni di euro all’anno. Al Manchester ne prenderebbe 4,5 fino al 2022. Lui è pronto a firmare questo tipo di accordo, i suoi agenti sono arrivati in questi giorni a Roma e non è escluso che parlino con la società. La società tratta con il Manchester, la Roma ha offerto 12 milioni ma hanno rifiutato. Gli inglesi ne vorrebbero 20. Io credo che a 15 più bonus si possa chiudere. Fienga ad inizio settembre ha detto calciatori over 27 non li prendiamo più, ma per Smalling questo discorso non vale perchè lo hanno preso in prestito e perché sta giocando molto bene, vogliono assumersi questo rischio ”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve tenere a mente sempre la partita fatta a Parma per ricadere negli errori e dare continuità ai risultati positivi. Zaniolo non lo venderei a gennaio nemmeno per 80 milioni perché sei mesi non ti cambiano la vita e lui può ”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo non lo venderei per nessuna cifra al mondo, è un assegno circolare, è giovane e si valuterà ancora di più. Lui, a livello di mercato, è il nuovo Pogba”.