‘RADIO PENSIERI’, INFASCELLI: “Fonseca con 14 infortunati non ha cercato alibi, Conte con due già piange”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Fabio Petruzzi (Nsl Radio – 90.0): “La partita dell’Inter deve essere un esempio per la Roma in ottica Europa League. Le squadre tedesche non demordono mai, giocano un calcio veloce e intenso”.

Roberto Infascelli (Nsl Radio – 90.0): “Fonseca con 14 infortuni ha continuato a ripetere che la squadra non deve avere alibi, Conte con due già piange”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca ha detto a Florenzi che non lo vede più terzino. Al momento è una riserva, ma si sta comportando da grande capitano”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Petrachi avrebbe fatto carte false per non dare Dzeko a Conte e all’Inter”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo 92,7): “Chissà cosa si direbbe a Roma se qui fosse successo quello che è successo ieri a Dortmund con Conte o a Napoli… L’Inter ha Lautaro, Sanchez, Esposito… Gli altri hanno defezioni e non se ne accorgono? Conte, allora qualcuno forse è più bravo di te. Barella e Sensi saranno costati 70 milioni e non vanno bene? Noi degli infortuni ce ne siamo accorti, forse lui non ha seguito molto la Roma. Sarei stato il primo ad esser stato contento se Conte fosse venuto, perché è uno che porta risultati. Ma qual è il prezzo di questi risultati? E cosa sarebbe successo a Roma se i calciatori avessero ammutinato un ritiro a Trigoria? La Roma deve crescere e migliorare, ma è stata penalizzata pesantemente dagli arbitri e domani si va a giocare una partita delicata in Europa League per colpa di quello scozzese che ha arbitrato all’andata…”.