‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Alla Roma non è piaciuta l’intervista di Totti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Fabio Petruzzi (Nsl Radio e Tv – 90.0): “Io credo che con la partita di ieri non bisogna lasciarsi andare a facili entusiasmi, hai fatto un bruttissimo primo tempo. E’ importante rimanere vicino alla Lazio e allungare su Napoli e Atalanta, quindi i 3 punti ce li teniamo stretti. Smalling non pensavo fosse così forte. Florenzi a me è piaciuto tanto, perché la sua partita era più difficile, perché aveva gli occhi di tutti puntati addosso. Non capisco vista la prestazione perché non giocava… penso allora che ci sia stata una discussione con Fonseca. La prestazione di Dzeko è stata sottotono, lui è grande calciatore ma è particolare, le migliori giocate le fa a centrocampo”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104.5): “Smalling è stato il protagonista di ieri. La Roma ha asciugato il suo gioco, segna spesso da palla in attiva e l’esempio è proprio il centrale inglese. La fase difensiva della Roma è di grandissimo livello, è difficile fare gol a Mancini e Smalling, che sono due dominatori in area di rigore“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104.5): “Fonseca ha capito di aver sbagliato, almeno per quanto riguarda Florenzi e Santon. Il capitano della Roma ha fatto una buona partita ed è uscito tra gli applausi del suo pubblico. Io non vedevo Mancini come centrocampista, non ho dubbi sul fatto che insieme a Smalling formino una grandissima coppia”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104.5): “L’intervista di Totti non è piaciuta alla società della Roma. Arriveranno delle dichiarazioni di Pallotta come risposta e il presidente di Boston non molla il club. Vorrebbe che la gente romanista lo aiutasse a fare lo stadio, senza infatti è dura competere a alti livelli”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Sento tanto entusiasmo per la coppia dei difensori centrali della Roma, ma non sono d’accordo. Nel primo tempo hanno concesso due occasioni limpide a Donnarumma e anche Torregrossa ha fatto quello che voleva. Non sono stati davvero da 7 e da 8…. La Roma ha fatto il minimo per portare a casa i tre punti, va bene così”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Io vedendo il mercato della Roma parlavo di squadra pronta per il futuro e invece Mancini, Smalling e Verotout sono i protagonisti del presente. Anche l’allenatore ha messo del suo, cambiando e adeguandosi al calcio italiano dove conta prima non prenderle”.