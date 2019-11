‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Zaniolo può diventare un fenomeno”. MELLI: “Il posto da titolare nell’Italia è suo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo 92,7): “Zaniolo tanta roba, ha giocato da esterno alto e poi mezzala. Come vede la porta lui è straordinario, incredibile. Alla Roma manca l’efficacia della nazionale nel recupero palla: gli azzurri sono sempre alti e portati a pressare in avanti. È da capire se è una questione di elementi o di approccio e di caratteristiche”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104.5): “Zaniolo può diventare un fenomeno, deve credere più in se stesso. Ha un tiro secco che non ha nessuno, riesce a girarsi e a tirare senza problemi. Mancini lo terrà in considerazione per l’attacco azzurro”.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104.5): “Zaniolo è in ascesa, se troverà un po’ di continuità il posto da titolare in Nazionale sarà suo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104.5): “Grande Zaniolo ieri, ma bravi tutti, c’è un lavoro importante fatto da Mancini. Ora, però mi aspetto la conferma in partite un po’ più serie. Ieri è stato un allenamento… Alla ripresa del campionato dalla Roma mi aspetto sei punti nelle prossime due partite. Fonseca avrà di nuovo tutti a disposizione e quindi non bisogna commettere passi falsi come è successo a Parma”.