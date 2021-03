‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Per la Roma più Sarri di Allegri. Ma non escludo sorprese straniere…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milan e Inter le vedo già in Champions, quindi restano due posti per cinque squadre. Molto dipenderà anche dallo scontro diretto tra Juve e Napoli. Tra tutte l’Atalanta è favorita. Per me Allegri non viene, penso il tecnico possa essere straniero”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma e la Lazio le tiro fuori dalla corsa Champions. La Lazio potenzialmente la puoi dare a 52 punti, i giallorossi sono troppo in ritardo e in più hanno perso gli scontri diretti. Non credo che l’allenatore possa essere Allegri, più Sarri. Ma non escludo una sorpresa fuori dagli schemi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Un allenatore per la Roma il prossimo anno? Dico Allegri”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Musso o Gollini? Mi sembrano due portieri di buon livello. Quello dell’Udinese è più continuo nel rendimento. Sul fatto che serva un portiere alla Roma non ho dubbi”.