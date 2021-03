‘RADIO PENSIERI’. FOCOLARI: “Non c’è una partita con le big dove Ibanez non abbia regalato gol”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): ” Io non riesco a giudicare ancora Tiago Pinto. E’ chiaro che Fonseca al termine dei due anni, se la Roma non si qualificherà per la Champions, significherebbe due anni alla Roma senza grandi risultati. E’ normale che vada via. La Roma va ricostruita senza guardare in faccia nessuno. Devi vedere quelli su cui puoi contare. Il portiere va cambiato. In difesa salvo Smalling e Mancini, mentre a centrocampo Veretout e Villar. Davanti salvo Pellegrini e Mkhitaryan e basta, io non salvo più nessuno. Se vedi la stagione di Ibanez non c’è una partita importante nel quale non ha regalato gol agli avversari. Col Milan, Napoli, Atalanta, Lazio… Kumbulla non è da Roma”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il portiere e il centravanti sono due urgenze della Roma. Dietro la Roma, tra Ibanez e Kumbulla sei a posto. E’ vero che Ibanez ha sbagliato tanto ma deve avere un’altra stagione per dimostrare. Kumbulla non ha fatto bene ma un 2000, non puoi bruciarlo così. Il Pedro che abbiamo visto quest’anno, nella seconda parte della stagione, non è quello che conosciamo. Con un centravanti e un portiere in questa Roma a quest’ora era seconda, al posto del Milan. E’ difficile che il portiere ti faccia guadagnare punti, ad esempio Donnarumma, ma questi ne hanno fatti perdere tanti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bisogna capire bene quale sia la volontà dell’allenatore. Servirebbe un portiere, un grande centravanti anche se ce l’hai ancora ma è avanti con l’età. Poi devi fare le scelte sui senatori e sul ruolo di Pellegrini. Tocca capire se Smalling è a tutti gli effetti un calciatore come lo conosciamo, se Villar è capace di prendere in mano il centrocampo”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le panchine subiranno l’effetto domino. Bisogna vedere chi sarà il primo a cambiare aria. Secondo me potrebbe essere Gasperini ad andare altrove, perché la sua era a Bergamo è finita. Non ho ancora capito cosa faccia Tiago Pinto alla Roma, anche perché al Benfica era Costa l’uomo mercato. La Roma rimane sempre un’incompiuta, con un potenziale enorme e con la nuova proprietà. Molto dipenderà dalla scelta dell’allenatore, che tipo di investimento faranno sull’uomo che prenderà in mano la squadra”.