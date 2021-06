‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Alcuni giocatori della Roma sono palle al piede”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma è prigioniera degli esuberi, compresi quelli che stanno tornando. Non basterà solo Mourinho, occorre fare almeno un paio di grossi colpi di mercato. Credo che la Roma sia in grado di completare l’acquisto di quattro titolari".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): “Preferisco Mancini a Toloi, ma nessuno dei due è un titolare dell’Italia: è una scelta che non sposta nulla. Alcuni giocatori della Roma non troverebbero sistemazione neanche se la società regalasse il cartellino, sono delle vere palle al piede. Manderei Darboe a giocare in prestito un anno, non si può pensare che sia un titolare per il prossimo anno”.