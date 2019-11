‘RADIO PENSIERI’, INFASCELLI: “Pallotta rimarrà come minoritario occupandosi dello stadio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Infascelli (Nsl Radio e Tv – 90.0): “Contatti avviati tra Friedkin e Pallotta. Salvo strani stravolgimenti la Roma, dopo nove anni, cambierà proprietà. Pallotta rimarrà come minoritario nella società occupandosi dello stadio. Questa è una notizia importante ma non deve trarre in inganno. La Roma cambierà di mano o avrà nuovi investitori anche abbastanza velocemente. Questa accelerata ha smosso qualcosa anche in Qatar. Dan Friedkin ha bisogno di un porto come quello di Roma, inteso come un importante ponte commerciale. La città rappresenta un opportunità per gli investitori nascoste.”

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio e Tv – 90.0): “Se si muovono magnati di un certo calibro lo fanno per far saltare il banco. Qualcosa si sta muovendo, ormai è ovvio. Lo stadio sarà sicuramente un elemento cardine di questa manovra. Se personaggi come il signor Toyota si avvicinano alla Roma possono avere degli assi nella manica che noi ora non vediamo. Mi piacciono le persone che hanno intuito e lui sembra uno di questi.”

Roberto Renga (Radio Radio – 104,5): “Come Pallotta anche Friedkin viene dall’America, è un tifoso di basket, ma non so se ha conoscenze calcistiche. L’ ho visto pilotare l’aereo, sembra simpatico. Una società si valuta in base al momento in cui sta vivendo, in base ai suoi risultati, perciò se un imprenditore del suo calibro si è avvicinato all’ambiente romano significa che i risultati ottenuti in questi ultimi anni sono stati positivi”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio – 104,5): “L’aumento di capitale lanciato arriva a 130 milioni. Friedkin ha manifestato l’intenzione di prelevare anche l’intero pacchetto azionario di maggioranza. Pallotta è disponibile a trattare. La differenza lo farà lo stadio, avendo la Roma ha un prezzo con stadio e senza. Sarà già molto vicino nella conduzione del club di Pallotta, pur essendo socio di minoranza in questo primo periodo. Può assicurare una presenza più costante rispetto al presidente di oggi, contando che sono 526 giorni che Pallotta non passa a Roma”.

Franco Melli (Radio Radio – 104,5): “Nessuno mette 130 milioni per essere azionario di minoranza di una società e recitare una parte decorativa. Sicuramente il texano partirà da questa cifra per poi accaparrarsi la Roma. Si spera comunque in una proprietà migliore. Anche il fatto che si chiami proprio Roma gioca sempre una parte importante in queste cose, il suo marchio è unico”.

Furio Focolari (Radio Radio – 104,5): “Dan Friedkin può essere la persona giusta per la Roma. Non è certo un appassionato di calcio, difficile da trovare in America, ma è un imprenditore importantissimo. Vede nella Roma la possibilità di allargare il giro di affari. Ancora non ha messo soldi, adesso è qui solo per sondare il terreno. Sta verificando se ciò che gli è stato detto è vero”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio – 104,5): “Quando Comisso comprò la Fiorentina, lo fece perchè era appassionato di calcio, ora non vedo perchè l’americano di turno, Dan Friedkin in questo caso, non possa anche lui prendersi la Roma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104.5): “Spero che l’obiettivo primario di chi compra la Roma sia vincere e non solo lo stadio di proprietà”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina – 104.5): “La Roma oggi ha i conti a posto, è un club che vede l’arcobaleno. Non ha vinto niente ma è appetibile. Di questo Friedkin non ho letto interessi sullo sport e immagino sia uno che fa questa operazione solo per interessi economici”.

Claudio Moroni (Radio Roma Capitale – 93 fm): “La notizia è che Pallotta sta mettendo in vendita la Roma, ma non montiamoci la testa , non è e non sarà una svolta epocale, e anche se arrivasse una persona più ricca di Pallotta ci sarà bisogno di un paio di anni prima per vedere la squadra più in crescita”.

Salvatore D’Arminio (Radio Roma Capitale – 93 fm): “Per gennaio è necessario acquistare il vice Dzeko. Dei nomi che leggo vanno bene un po’ tutti. Domenica contro il Brescia spero che giochi Florenzi, ma temo che Fonseca scelga Santon”