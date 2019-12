‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Under ha preso una via non da atleta, credo che la Roma lo sappia”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca deluso da Under e da Kalinic, che sembra essere arrivato in vacanza. Il turco ha preso una via che non è proprio da atleta: delle qualità le ha, ma fa un po’ come gli pare. Credo che la Roma sappia dove va e cosa fa, se lo so io… In Coppa mi ha deluso, ma deve cominciare a cambiare passo, marcia, deve assolutamente centrare l’obiettivo Champions”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca ha individuato i giocatori che non gli servono. Se va via Florenzi, secondo me Santon e Spinazzola possono bastare. Mercato? Non mi aspetto un bel niente, a meno che non ci sia qualche scambio di prestiti. La Roma i suoi giocatori li ha, non so dove possa andare a parere. Trovatemi una punta per fare il vice-Dzeko. A parte Under la squadra sta recuperando giocatori che sembravano andati come Perotti. Kluivert è tornato, c’è Pellegrini, Diawara sta facendo bene”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi aspetto un gennaio di ordinaria amministrazione con qualche uscita. Si parla di Florenzi alla Fiorentina, mi dicono che possa andare a gennaio. In questo turno la Roma ha la prospettiva di migliorare la classifica”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Calhanoglu? Ma che ha fatto fino ad ora? La Roma a sinistra ha Kluivert, Perotti, che ci fa con Calhanoglu? Se mi parlate di un vice-Dzeko perché Kalinic ha fallito, ok. Ieri si parlava di Petagna, ma non penso che la Spal possa privarsi del suo centravanti se vuole salvarsi. Poi la Roma ha preso tutti in prestito, non so se può spendere… In campionato sta facendo il suo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me a Fonseca dei terzini destri che ha non gli piace nessuno. Kalinic lo avevamo previsto anche noi che avrebbe deluso. Praticamente non si è mai visto”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca è un rivoluzionario. Ha indicato tre o quattro giocatori da mandare via e lui è certo di trovare la soluzione. Under? Qualcuno che lo prende in prestito in giro per l’Europa lo trovi”