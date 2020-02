‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Watts a Roma fino a sabato, domani potrebbe essere all’Olimpico”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma sono tutti sotto esame, compresi Fonseca e Petrachi. Senza Champions non credo che avranno la certezza di restare. Su Baldissoni, vediamo, non è così sicuro che esca dall’ambito Roma. L’unica certezza è che si rompe il cordone con Franco Baldini. La trattativa per il passaggio di proprietà va avanti, stanno trattando alcune clausole da inserire nel contratto a salvaguardia dell’acquirente. Intanto Marc Watts resterà a Roma fino a sabato e molto probabilmente domani sarà allo stadio per la partita con il Bologna”.



Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da un nuovo proprietario mi asoetto un vero cambio di rotta, e quindi nuovi personaggi nei ruoli dirigenziali perché il managment attuale in nove anni non ha vinto niente. La partita di domani? Dipende da quanta testa ci metterà il Bologna. Potrebbe essere pericolosa se la Roma non trovi il gol nella prima mezzora”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sul lavoro di Petrachi va considerato anche il fatto che non aveva tanti soldi da spendere. Il nuovo proprietario porterà i suoi uomini ma non so se è in grado di capire chi è o eno bravo come ds. Quella contro il Sassuolo è stata una partita iniziata male e finita peggio, Potrebbe essere solo un incidente di percorso”