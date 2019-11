‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “A Trigoria nessuno fa più tardi agli allenamenti. Florenzi capitano vero”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi sembra che le riserve della Roma siano più forti dei titolari, il Napoli è stato massacrato. Il cambiamento è anche quello che non vediamo: venivo preso in giro, ma adesso nessuno fa tardi agli allenamenti, si allenano alla grande. Rispettano un grande allenatore che è Fonseca. Florenzi è il primo che arriva e l’ultimo che va via, si sta comportando da vero capitano e non è semplice, visto che è riserva nella Roma. Zaniolo è un fenomeno, poi la ricostruzione di Pastore… Giovedì panchina per Kolarov”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non ho visto un Napoli così in crisi, la Roma è molto in forma. Qui si parla di beatificazione di Fonseca, ma non lo so se gli è venuta per caso visto che era molto in emergenza… I meriti sono i suoi sì, ha rinvigorito tutti e ha dato fiducia a giocatori dimenticati e la squadra ne ha beneficiato”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma gioca in maniera molto militarista, con Mancini che copre i due centrali. Smalling sta facendo bene, per ora va tutto bene. All’inizio avevo detto che era una buona squadra e si sta dimostrando così”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è risalita con un colpo di coda importante e divertente. Gioca e fa divertire, sono contento perché Fonseca con tante assenze ha saputo rivitalizzare Pastore, che era avulso al gruppo e ora ha dimostrato di essere un giocatore di calcio”.