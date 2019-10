‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “Stasera turnover obbligato. Vietato però snobbare l’Europa League”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Antonio Felici (Centro Suono Sport – 101,5): “L’Europa League, lo dico da anni, dovrebbe essere a gara secca con la più debole che gioca in casa. Però non ci sentono, le squadra più piccole la visibilità ce l’hanno nella fase a gironi e quindi la fase a gironi resta. Le secondo linee stasera vanno bene, ma io le voglio vedere correre e lottare per 90 minuti. Io da Pastore stasera mi aspetto rabbia e voglia“.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport – 101,5): “Stasera il turn over è quasi obbligato, ma in futuro per non snobbare l’Europa League servono i fatti e non le parole. Non diventi la competizione delle secondo o terze linee. L’Inter ieri ha dimostrato di avere un senso di appartenenza a un progetto che durerà nel tempo. Quello che da mesi manca alla Roma. Stasera non vedo grandi pericoli, ma non mi fido di alcuni elementi“.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “La Roma è vicinissima a essere la seconda squadra migliore per somma di punti in campionato in quarant’anni di calcio. E’ sul podio del campionato per punti, ma non per gli scudetti. Con il viaggio dei dirigenti a Boston da Pallotta si parlerà, anche, della nuova organizzazione del settore giovanile. Si sta attuando, a mio modo di vedere, un processo di “Desabatizzazione”, una rivoluzione sottovalutata, la dimostrazione è l’uscita di Tarantino dalla società. Si sta cancellando una Roma sostituendola con un’altra”.

Roberto Infascelli (NSL Radio Tv – 90,00): “Kalinic riserva è un lusso, parliamo di un giocatore importante. Per caratteristiche è migliore di Schick per fare quel ruolo. All’Atletico Madrid o entri nel sistema o hai difficoltà come è stato per molti attaccanti, è sicuramente un’attenuante per l’ex Milan. Stasera sono curioso di vedere Spinazzola sull’out di sinistra”.

Valentina Clemente (NSL Radio Tv – 90,00): “La partita di questa sera sarà in trasferta per la Roma, quindi c’è da considerare il fattore campo. Spero che i giallorossi facciano passare un messaggio forte in un momento chiave come questo, con le complicazioni dovute ai tanti infortunati e la voglia di passare il girone di Europa League”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “Kalinic è un giocatore di grandissimo temperamento con capacità di partecipazione al gioco, che sa giocare anche in profondità. Tecnicamente è lontano da Dzeko ma ottimo per fare la riserva. Massa è un arbitro internazionale di grandissima esperienza, nella mediocrità totale dei nostri direttori di gara è uno dei migliori”.

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo – 92,7): “Veretout ha caratteristiche uniche nel centrocampo della Roma, ha la capacità di leggere le situazioni di disagio, anche se deve migliorare nella gestione del pallone. Diawara è un regista che ha bisogno di toccare un’infinità di palloni per entrare in ritmo. Il Wolfsberg è una squadra di grande intensità, forza e pressing alto. Sarà curioso vedere quale strategia tattica adotterà Fonseca per contrastare questa energia. Per esigenze il tecnico della Roma cambierà numerosi giocatori”.

Carlo Zampa (NSL Radio Tv – 90,00): “Contro il Wolfsberg hai tutto da perdere vista la superiorità da parte della Roma. Ci saranno molti cambi, ma Fonseca avrà calcolato i rischi. Mirante non mi preoccupa, è un portiere che dà sicurezza. Per Kalinic giocare da titolare è una grossa opportunità, deve sfruttarla nel migliore dei modi. Pastore ha dimostrato che quel poco che sa fare riesce a esprimerlo sulla trequarti centrale”.

Patrick Vom Bruck (NSL Radio Tv – 90,00): “Il Wolfsberger è una squadra molto aggressiva, credo che l’impiego di Zaniolo trequartista centrale sia meglio di Pastore. Penso che l’argentino sia la scommessa più interessante di Fonseca. Schick tecnicamente è più forte di Kalinic. Dico una cosa forte, potenzialmente poteva essere un nuovo Ibrahimovic. L’attaccante croato ha la tendenza di spegnersi nel corso del match, anche se mi è piaciuto nei due spezzoni di gara che ha disputato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita di questa sera serve per far trovare la condizione migliore ai giocatori meno impiegati, in questo momento hai bisogno del contributo di tutti. L’Europa league inizia a diventare interessante con gli arrivi delle squadre che scendono dalla Champions League”.