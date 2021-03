‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Senza Europa League la Roma avrebbe avuto 7-8 punti in più”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Al campionato della Roma do 6, ma vanno considerati anche gli impegni dell’Europa League. Senza Europa avrebbe avuto 7-8 punti in più. E’ una squadra che doveva lottare per entrare in Champions e lo sta facendo, anche se forse non ci riuscirà perché ci sono squadre più forti“.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Un voto al campionato della Roma? Direi 5 e mezzo“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Potenzialmente la Roma è sotto la Lazio. Se parliamo solo del campionato alla Roma do 5“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non ha vinto uno scontro diretto, non merita la sufficienza“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non capisco perché Allegri possa accettare la Roma senza Champions. Uno come lui non verrebbe a fare l’Europa League o nessuna coppa“.