‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Celik e Karsdorp non sono intercambiabili”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): "Bisogna vedere quanto Celik sia adatto al ruolo di terzino a tutta fascia, potrebbe spingere anche la Roma a tornare a giocare a 4. Quest'anno deve partire con un'idea e continuare con quella, se non si riesce si cambia, ovvio. Veretout alla Roma ha fatto il mediano e non era un ruolo che era nelle sue corde".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Tra Veretout e Mourinho ci sono stati del problemi. Dovrebbe essere titolare in una squadra come la Roma, ma anche in tutte le grandi, ora non lo è. Prima faceva 10-12 gol, e sono i gol che sono mancati alla Roma. Karsdorp e Celik non sono intercambiabili, se si gioca a 5 ci sarà Karsdorp, se si gioca a 4 ci sarà Celik".