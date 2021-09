Lazio-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Vina dal 1′

Vina torna titolare dopo molto tempo. Pellegrini sarà sostituito da Mkhytarian

È aria di derby. Mourinho e Sarri giocheranno il loro primo a Roma. La partita promette spettacolo. La Roma cerca conferme dopo la vittoria contro l'Udinese. La Lazio è a caccia di riscatto, dopo il pareggio in extremis contro il Torino. I giallorossi ritrovano dal 1' minuto Matias Vina, dopo una distorsione al ginocchio che lo ha costretto fuori nelle ultime due partite di campionato. La difesa poi dovrebbe vedere i titolatissimi, con Rui Patricio a comandare Karsdorp, Mancini e Ibanez. Davanti al loro, come sempre, agiranno Cristante e Veretout. Alle spalle di Tammy Abraham, cambio obbligato, non ci sarà Lorenzo Pellegrini ad assisterlo per l'espulsione nell'ultima giornata. Al suo posto Mkhytarian. Insieme a lui, Zaniolo ed Elshaarawy.