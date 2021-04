Uno sponsor fino al 2023, pi via all’era Toyota

Diciamo la verità: la contingenza storica non è certo fra le migliori possibili. La Roma cerca lo sponsor principale e il “back sponsor” – entrambi a scadenza – destreggiandosi fra la crisi dell’era Covid, i risultati del campo che non assicurano la partecipazione alla prossima Champions League e l’uscita del responsabile del settore, Francesco Calvo, che avverrà entro giugno. Insomma, tutto complicato.

Rischio maglia vuota

La trattativa con l’attuale main sponsor , la Qatar Airways, tra “stop and go” comunque va avanti, anche se a cifre un po’ più basse rispetto alla stagione in corso, che assicura 11 milioni. Si lavora con una parte fissa più bassa, integrata da una serie di bonus e malus legati ai rendimenti. Certezze non ve ne sono, tant’è vero che – nonostante ci siano altre due importanti aziende che stanno sondando il terreno – proprio come era successo nell’era Sensi, qualora le offerte non fossero all’altezza della valutazione data al brand , la dirigenza non esclude neppure di giocare a maglia “vuota”. È solo un’ipotesi, ovvio, visto che l’obiettivo vero sarebbe quello di rinnovare col Qatar Airways per altri due anni e poi legarsi stabilmente alla Toyota, l’azienda che ha fatto la fortuna della famiglia Friedkin. Dal 2023, quindi, potrebbe essere questo lo sponsor principale del club, che avrebbe l’ambizione anche si assegnargli i naming rights del nuovo stadio, una volta che sarà costruito (non prima del 2026). Per questo, il rapporto con la Hyundai come “back sponsor”, su cui c’è ottimismo sul rinnovo, potrà durare ovviamente solo fino a quando non irromperà la Toyota.

Arriva Monguzzi

Intanto la proprietà rafforza la squadra dirigenziale con l’arrivo di un nuovo manager. Si tratta di Paolo Monguzzi, nominato ieri “Head of Venue Business”. Dopo l’olandese Van den Doel, il club giallorosso aggiunge un altro tassello alla sua struttura. Monguzzi risponderà alla direzione del direttore commerciale Giorgio Brambilla e si occuperà delle questioni legate al ticketing, occupandosi della campagna abbonamenti, dei biglietti singoli match e della ospitalità. Il manager si trasferisce nella capitale dopo aver chiuso lo scorso febbraio la sua avventura con il Milan. Prima dei rossoneri è stato responsabile del ticketing all’Inter. Inoltre, ha lavorato per quasi nove anni all’Olimpia Milano, società di basket di proprietà di Giorgio Armani. Insomma, un’esperienza di primo livello per cercare d’incrementare le fonti di reddito della Roma. Che, come tutti i club, ne ha proprio bisogno.